Экс-бойфренд Кайли Дженнер рэпер Трэвис Скотт угодил в тюрьму в Майами
Никогда такого не было и вот опять: скандального рэпера и бывшего бойфренда младшенькой из семейства Кардашьян задержала полиция.
А что происходит с зарубежными исполнителями? На днях Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в пьяном виде после вечеринки, а теперь под раздачу попал Трэвис Скотт, пишет Peopletalk.
New York Post пишет, что сегодня рано утром рэпер поссорился с владельцем катера на пристани в Майами. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию после предупреждения и хулиганском поведении в состоянии алкогольного опьянения.
Правда, Трэвис внес залог в размере 650 долларов и скоро будет освобожден из исправительного центра.
Кстати, сам исполнитель тоже успел прокомментировать ситуацию в соцсети X. „Лол“, — написал Скотт. Коротко и ясно…