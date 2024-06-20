Экс-бойфренд Кайли Дженнер рэпер Трэвис Скотт угодил в тюрьму в Майами

А что происходит с зарубежными исполнителями? На днях Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в пьяном виде после вечеринки, а теперь под раздачу попал Трэвис Скотт, пишет Peopletalk.

New York Post пишет, что сегодня рано утром рэпер поссорился с владельцем катера на пристани в Майами. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении на чужую территорию после предупреждения и хулиганском поведении в состоянии алкогольного опьянения.

Правда, Трэвис внес залог в размере 650 долларов и скоро будет освобожден из исправительного центра.

Кстати, сам исполнитель тоже успел прокомментировать ситуацию в соцсети X. „Лол“, — написал Скотт. Коротко и ясно…