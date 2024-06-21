Умер актер Дональд Сазерленд, сыгравший Кориолана Сноу в „Голодных играх“

„С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и нельзя требовать большего. Хорошо прожитая жизнь“, — написал Кифер Сазерленд.

Дональд Сазерленд начал сниматься в 1965 году и сыграл в десятках фильмов и сериалов. Он исполнил одну из главных ролей во франшизе „Голодные игры“, где играл президента-тирана государства Панем Кориолана Сноу. Также в его фильмографии — картины „Гордость и предубеждение“, „Холодная гора“, „Ограбление по-итальянски“, „Обратная тяга“ и „Грязная дюжина“. Кроме того, Сазерленд исполнял одну из ролей в мини-сериале „Отыграть назад“ с Николь Кидман и Хью Грантом, который вышел в 2020 году.

В 1995 году Сазерленд получил премию „Эмми“, в 1996-м и 2003-м — „Золотой глобус“ (в обоих случаях как лучший актер второго плана), а в 2017-м — „Оскар“ за выдающиеся заслуги в кинематографе.

В 2010 году Сазерленд был одним из тех, кто выносил олимпийский флаг на открытии XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

В апреле 2023 года было объявлено, что Сазерленд сыграет судью в новом вестерне Тейлора Шеридана.