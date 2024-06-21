Шоубиз
21.06.2024, 08:02

Пережил маэстро на год: умер сын модельера Вячеслава Зайцева

 
Свеча
Свеча
ФОТО: ERIK Miheyeu | Shutterstock

Telegram-канал Mash сообщил, что умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. По данным канала, мужчине было 64 года, причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии.

Mash уточняет, что 13 февраля Егор Зайцев попал в больницу с коронавирусом, у него выявили анемию и сделали переливание крови. По информации канала, спустя время ему диагностировали онкологию в толстом отделе кишечника и образования в обоих легких и печени.

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