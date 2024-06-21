Пережил маэстро на год: умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Mash уточняет, что 13 февраля Егор Зайцев попал в больницу с коронавирусом, у него выявили анемию и сделали переливание крови. По информации канала, спустя время ему диагностировали онкологию в толстом отделе кишечника и образования в обоих легких и печени.