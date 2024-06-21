ФОТО | Деревенская жизнь зовет! Музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар строят себе дачу на Хийумаа

„Наш прекрасный дом–сауна постепенно достраивается. Надеюсь, следующей весной мы сможем наслаждаться солнцем и запахом леса на Хийумаа. А потом я начну интересоваться у вас, как выращивать помидоры. Готовьтесь!“ - пишет Таня.

Музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар (43 года) вместе учились в лесохозяйственной школе Лууа. После того как Микк проучился в школе год, Таня присоединилась к нему, чтобы изучать ландшафтную архитектуру.