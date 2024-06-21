21.06.2024, 10:01
ФОТО | Деревенская жизнь зовет! Музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар строят себе дачу на Хийумаа(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Таня Михайлова-Саар (41), отметившая свой день рождения 19 июня, поделилась прекрасным постом о дачном доме, который семья строит на Хийумаа и который они ласково называют домом-сауной.
„Наш прекрасный дом–сауна постепенно достраивается. Надеюсь, следующей весной мы сможем наслаждаться солнцем и запахом леса на Хийумаа. А потом я начну интересоваться у вас, как выращивать помидоры. Готовьтесь!“ - пишет Таня.
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