„Детям нужен отец“: Зеленская призналась, какие у нее сейчас отношения с мужем

Общественность, глядя на их отношения, верит в то, что с такими лидерами мы точно приёдем к победе. Однако, как призналась Зеленская в интервью The Telegraph, она никогда не мечтала стать женой президента.

„Никто никогда не мечтал бы стать женой президента страны, находящейся в состоянии войны. Конечно, это тяжело, это был не мой выбор, и все знают, что это было его решение, и мне пришлось выбирать, работать ли женой президента или уйти в тень. Я выбрал первый вариант. Когда вы делаете выбор стать активным, вы относитесь к этому как к работе, теперь это моя работа“, - сказала первая леди.

Говоря об отношениях с супругом, Зеленская призналась, что в последнее время у них нет ссор. Они каждый день скучают друг по другу и хотят наконец воссоединиться.

„Конечно, мы хотим, чтобы это изменилось, потому что семье нужна нормальная жизнь, детям нужен отец чаще, чем они могут позволить себе видеться с ним, и он устал от такого образа жизни. Мы не утомляем друг друга, мы скучаем друг по другу. У нас нет времени злить друг друга или ссориться, поэтому в последнее время у нас вообще нет ссор“, - добавила Зеленская.