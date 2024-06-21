Моложе его дочери! Григорий Лепс сделал предложение девушке, которая младше его на 43 года

Оказалось, что 18-летнюю избранницу путиниста зовут Аврора Киб. Она является студенткой Московского высшего учебного заведения и пока не дала своего ответа любителю алкоголя и скандалов.

„Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Григорий ей сделал предложение, подарил кольцо с большим бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбы, Лепс решил жениться“, - рассказали друзья певца российским СМИ.

Как долго пара вместе - неизвестно. Однако, поговаривают, что их знакомство состоялось благодаря родителям девушки. Лепс общается с ее мамой, которая якобы дала согласие на их отношения.

Сама Аврора часто публикует в сети большие букеты цветов и подарки от взрослого бойфренда и уже появлялась с ним на публике.

Большая разница в возрасте не останавливает Лепса и, по словам его друзей, он настроен серьезно относительно их совместного будущего.

К слову, артист дважды был разведен и у него есть 4 детей от предыдущих отношений. Интересно, что Аврора моложе даже его дочери.