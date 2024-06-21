Моложе его дочери! Григорий Лепс сделал предложение девушке, которая младше его на 43 года(2)
Российский певец Григорий Лепс, удивил новой выходкой. Он сделал предложение своей возлюбленной, которая моложе его на 43 года, пишет УНИАН.
Оказалось, что 18-летнюю избранницу путиниста зовут Аврора Киб. Она является студенткой Московского высшего учебного заведения и пока не дала своего ответа любителю алкоголя и скандалов.
„Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Григорий ей сделал предложение, подарил кольцо с большим бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбы, Лепс решил жениться“, - рассказали друзья певца российским СМИ.
Как долго пара вместе - неизвестно. Однако, поговаривают, что их знакомство состоялось благодаря родителям девушки. Лепс общается с ее мамой, которая якобы дала согласие на их отношения.
Сама Аврора часто публикует в сети большие букеты цветов и подарки от взрослого бойфренда и уже появлялась с ним на публике.
Большая разница в возрасте не останавливает Лепса и, по словам его друзей, он настроен серьезно относительно их совместного будущего.
К слову, артист дважды был разведен и у него есть 4 детей от предыдущих отношений. Интересно, что Аврора моложе даже его дочери.