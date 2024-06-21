Самая известная башня Таллинна вновь открыта для посещения! Что теперь можно увидеть в Кик-ин-де-Кёк(2)
Сегодня, 21 июня, после продлившихся год ремонта и реконструкции открылась входящая в комплекс Музея фортификации оборонительная башня Кик-ин-де-Кёк, новая постоянная экспозиция которой знакомит посетителей с историей обороны Таллинна в игровой форме и при помощи интерактивных экспонатов. Главным магнитом открывшейся выставки является эпитафия братства Черноголовых – одно из важнейших эстонских произведений искусства и первой картиной, на которой детально изображены жители Таллинна и частичная панорама города.
Один из ориентиров столицы, башня Кик-ин-де-Кёк, играл важную роль в защите Таллинна, спасении Эстонии от попадания под российский контроль в XVI веке и продолжения существования в лютеранском культурном пространстве. Одна из постоянных экспозиций Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк с большим трепетом относится к исторической атмосфере башни, предлагая выполненный в игровой форме обзор развития оборонительных сооружений Таллинна и происходивших здесь войн. Впечатляющая коллекция оружия Таллиннского городского музея, выставленная в башне, знакомит с развитием военного дела на протяжении веков, применявшимися в XV–XVIII веках артиллерийскими орудиями, их применением, а также изготовлением пороха.
„Как и положено современному музею, многое здесь интерактивно: можно узнать, насколько тяжелы артиллерийские орудия и как выглядел бой на мечах, можно даже постараться стрелять в цель. В скором времени появится рельефная копия эпитафии братства Черноголовых, с которой можно будет ознакомиться наощупь“, – рассказала руководитель Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк Аннели Ялава. Именно принадлежавшая братству Черноголовых эпитафия является важнейшим музеалом выставки. На памятной картине, изображающей сражение, произошедшее в 1560 году между московитами и отважно сопротивлявшимися им горожанами за Иерусалимским холмом, мы также видим старейший из сохранившихся силуэтов Таллинна.
Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер подчеркнула, что эпитафию и другие чувствительные к изменениям климата исторические предметы можно выставлять благодаря новым витринам с климат-контролем. Обеспечивающие подходящие для экспонатов условия витрины, в которых не используется электричество, были установлены в Музее фортификации, чтобы принять новую экспозицию. „Подобные витрины появились в Эстонии впервые. Они позволяют поддерживать стабильный климат без постоянных трат на электроэнергию и обеспечить экспонирование и сохранение бесценного наследия для следующих поколений“, – сказала Нургер.
Важнейшей причиной, которая должна привести в Кик-ин-де-Кёк каждого жителя страны и каждого посещающего Таллинн туриста, является эпитафия братства Черноголовых, выставляемая в витрине с климат-контролем, ведь это первая картина, на которой изображена частичная панорама Таллинна. Также на ней можно видеть детальные изображения жителей города, батальную сцену и оружие. Дополняет экспонат созданная специально для выставки видеопроекция, где изображенный на картине вид на город сравнивается с Таллинном в наши дни. Например, можно увидеть лобное место, которое находилось на нынешней улице Лийвалайа и где сейчас стоит штаб-квартира банка Swedbank. Посетители музея также могут сравнить историческое Пярнуское шоссе и современное городское пространство. Эпитафия изображает сражение, произошедшее в 1560 году между московитами и отважно сопротивлявшимися им горожанами за таллиннским Иерусалимским холмом.
По словам историков Таллиннского городского музея, в Таллинне есть две равноценные картины: „Пляска смерти“ в церкви Нигулисте и эпитафия братства Черноголовых, которая находится в Кик-ин-де-Кёк и копию которой слабовидящие посетители могут „увидеть руками“.
Гостей торжественного мероприятия, которое прошло вчера в честь открытия Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк Таллиннского городского музея, приветствовал ансамбль духовых инструментов Vivat Brass. В торжественном открытии приняли участие депутат Европейского парламента бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус, руководитель Таллиннского департамента культуры и спорта Хиллар Сейн, директор Таллиннского городского музея Хели Нургер и руководитель Кик-ин-де-Кёк Аннели Ялава. На мероприятии был показан короткий спектакль по мотивам хроники Руссова. Гостей угощали эксклюзивным пивом Kök.
Инвестиция города Таллинна в модернизацию одного из важнейших туристических объектов в столице и сохранение ценных музеалов составила 927 000 евро. Проектированием нововведений Кик-ин-де-Кёк занимались архитектурное бюро Lumia (экспозиция) и Ruumilabor (фойе). Строительные работы выполнила компания Loovagentuur Pult. Музей также выражает благодарность партнерам: Riksen, Atea, Firmus Elekter, Onetor, AVA-Express, Blue Ray, историкам Хенри Кунингасу, Калмеру Мяэоргу, Виллу Кадакасу и Рагнару Нурку.
Построенная в конце XV века башня Кик-ин-де-Кёк является одной из самых высоких (49 м) оборонительных башен Таллинна и одной из наиболее впечатляющих средневековых артиллерийских башен Таллинна в странах Балтии. Два из шести этажей башни в наши дни находятся под землей. Башня была выражением воли горожан к защите и играла важную роль в обороне Таллинна в 1570–1571 годах, когда русским войскам не удалось захватить город за семь месяцев осады, но особенно важной она оказалась в 1577 году, когда город окружили войска московитов. В 1571 году в честь Таллинна звучали церковные колокола по всей Европе, а магистрат объявил 16 марта священным днем, который подлежит помнить вечно.
В 1938 году президент Константин Пятс выступил с предложением к 25-й годовщине Эстонской Республики открыть в башне Кик-ин-де-Кёк государственный музей, посвященный рождению эстонской независимости и дальнейшем развитию свободной Эстонии. Тогда, однако, музею не суждено было появиться. Сейчас в комплекс Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк входят уникальные подземные ходы бастионов и четыре оборонительные башни – Кик-ин-де-Кёк, Девичья башня, Конюшенная башня и надвратная башня Люхике-Ялг. Подробная информация на сайте музея.