Самая известная башня Таллинна вновь открыта для посещения! Что теперь можно увидеть в Кик-ин-де-Кёк

Один из ориентиров столицы, башня Кик-ин-де-Кёк, играл важную роль в защите Таллинна, спасении Эстонии от попадания под российский контроль в XVI веке и продолжения существования в лютеранском культурном пространстве. Одна из постоянных экспозиций Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк с большим трепетом относится к исторической атмосфере башни, предлагая выполненный в игровой форме обзор развития оборонительных сооружений Таллинна и происходивших здесь войн. Впечатляющая коллекция оружия Таллиннского городского музея, выставленная в башне, знакомит с развитием военного дела на протяжении веков, применявшимися в XV–XVIII веках артиллерийскими орудиями, их применением, а также изготовлением пороха.

„Как и положено современному музею, многое здесь интерактивно: можно узнать, насколько тяжелы артиллерийские орудия и как выглядел бой на мечах, можно даже постараться стрелять в цель. В скором времени появится рельефная копия эпитафии братства Черноголовых, с которой можно будет ознакомиться наощупь“, – рассказала руководитель Музея фортификации Кик-ин-де-Кёк Аннели Ялава. Именно принадлежавшая братству Черноголовых эпитафия является важнейшим музеалом выставки. На памятной картине, изображающей сражение, произошедшее в 1560 году между московитами и отважно сопротивлявшимися им горожанами за Иерусалимским холмом, мы также видим старейший из сохранившихся силуэтов Таллинна.

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер подчеркнула, что эпитафию и другие чувствительные к изменениям климата исторические предметы можно выставлять благодаря новым витринам с климат-контролем. Обеспечивающие подходящие для экспонатов условия витрины, в которых не используется электричество, были установлены в Музее фортификации, чтобы принять новую экспозицию. „Подобные витрины появились в Эстонии впервые. Они позволяют поддерживать стабильный климат без постоянных трат на электроэнергию и обеспечить экспонирование и сохранение бесценного наследия для следующих поколений“, – сказала Нургер.