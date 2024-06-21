21.06.2024, 12:03
Отец русского рока Артемий Троицкий : „Если Путин вторгнется в Эстонию, я возьму оружие, займу позицию на крышах Каламая и буду отчаянно стрелять“
„Если раньше человечество жило с неким традиционным представлением о том, что наши дети будут жить лучше нас, то теперь этого чувства нет. Нам остается только надеяться, что они будут жить не намного хуже нас“, - говорит Артемий Троицкий, который недавно отметил свое 69-летие. В Эстонии журналист и рок-критик проживает уже 10 лет.
Чем более жестоким, репрессивным и агрессивным становилось российское государство, тем больше оно гнало своих граждан за границу. Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, известный как отец русского рока, уже десять лет живет в Эстонии со своей семьей. Они покинули Россию после оккупации Крыма в 2014 году, а их новым домом стала Эстония, с которой Троицкий был тесно связан с 1970-х годов.
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