Отец русского рока Артемий Троицкий: „На месте эстонского правительства, я бы не дал оружие Аркадию Бабченко“

„Если раньше человечество жило с неким традиционным представлением о том, что наши дети будут жить лучше нас, то теперь этого чувства нет. Нам остается только надеяться, что они будут жить не намного хуже нас“, - говорит Артемий Троицкий, который недавно отметил свое 69-летие. В Эстонии журналист и рок-критик проживает уже 10 лет.