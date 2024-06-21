ВИДЕО | Вышел трейлер фильма „Буча“ основанного на реальных событиях войны в Украине

Уже в ноябре презентуют художественную ленту основанную на реальных событиях под названием „Буча“, сообщили продюсеры фильма.

Известно, что фильм выйдет на киноэкраны в Украине 7 ноября. В киноленте зрители смогут увидеть и прожить события, которые происходили в 2022 году в городе Буча. В частности речь идет о героизме и трагической судьбе украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

В основе сюжета зрителям покажут историю гражданина Казахстана, который еще в 2019 году получил убежище в Украине, однако уже в 2022 году оказался в эпицентре российско-украинской войны. Мужчина сумел спасти более 200 украинцев, которые оказались в плену оккупированных территорий российской армией.

Известно, что в фильме снялись многие известные украинские актеры. Среди мужского состава Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Даниэль Салема, который служит на фронте, а также польский актер Цезарий Лукашевич, который исполнил главную мужскую роль в ленте. Среди женского актерского состава: Екатерина Олос и Анастасия Нестеренко.

Режиссером фильма стал 41-летний харьковчанин Станислав Тиунов, а сценаристом и продюсером Александр Щур.