Джейсон Момоа откровенно рассказал об отношениях с возлюбленной

Официально роман Момоа и Архоны подтвердился в мае этого года, когда актер разместил своем блоге первые совместные фото из поездки в Японию. Теперь же фанаты с интересом наблюдают, как развивается их роман, и сам Джейсон не скрывает деталей. На днях он дал интервью телеканалу ET, где признался, что переживает „величайший момент своей жизни“. И связан он не только с карьерным успехом, но и с гармоничными отношениями в их с Адрией паре. Более того, возлюбленная разделяет его интерес к мотоциклам, что для актера тоже немаловажно.

„Я путешествую и повсюду беру с собой байк, куда бы ни отправился на съемки“, - говорит Момоа. - „Это просто вписывается в мою ДНК. Когда я включаюсь в работу, все как-то само собой исчезает. Я действительно сосредоточен. Не думаю ни о чем другом, потому что должен быть в деле.“

Момоа подчеркнул, что его девушка „обожает кататься на байке“. Для него же это „лишний повод пообниматься“.

„Мне подходит любой повод для обнимашек", - пошутил он.

До того, как рассекретить личность избранницы, Момоа признавался в интервью, что состоит в „очень серьезных отношениях“. Инсайдеры, близкие к паре, говорят, что их чувства действительно искренние.

„Он заботится о ней. Это правда. И она очень хорошо к нему относится — прекрасный и искренний человек, такой же настоящий, как и он сам. У нее хорошее чувство юмора, и с ней легко общаться“, - рассказывал один из информаторов.