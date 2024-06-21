Управа района Ласнамяэ приглашает жителей вместе отметить Иванову ночь

В этом году празднование Ивановой ночи уже во второй раз состоится на центральной площади парка Тондилоо (ул.Кивила, 23), на этот раз 22 июня с 19 часов. Бесплатное мероприятие будет полностью безалкогольным. Гвоздем концертной программы будет ансамбль „ВИА Балтика“, также в концерте примут участие эстонский актёр, певец и постановщик Эдуард Томан и ансамбль Kurjad Plaanid. Посетители праздника смогут насладиться красочным костром, который будет зажжен в течение вечера.