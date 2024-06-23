Директор Русского театра: „Люди ходят в театр, несмотря на то, что в название есть слово „vene“

Актриса Русского театра Анна Сергеева подметила, что русскоязычному человеку трудно пойти в эстонский театр, так как он опасается, что не до конца поймет о чем идет речь в постановке и может что-то упустить. Также дело обстоит и с эстоноязычным населением. Русский театр же своей миссией видит предоставление возможности как русскоязычной, так и эстоноязычной части населения погрузиться в культуру друг друга.

„У нас есть такая роль (интеграция людей - прим.ред.), мы намного больше, чем театр. Посмотрите, какое у нас замечательное здание, где проводятся экскурсии на 3 языках, у нас картинная галерея, где проводятся выставки, сейчас у нас в каминном зале выставка Александра Ивашкевича. У нас есть в планах играть спектакли для малышей и детей на двух языках из серии „С миру по сказке“ - в один день будет идти на русском языке, а в другой день он будет играться на эстонском языке“, - говорит директор Русского театра Эстонии Анне-Ли Пяйв.

Роль Русского театра заключается в ознакомлении русскоязычной публики с произведениями эстонских авторов и показе эстоноязычной публике творчества известных русских личностей, ведь интеграция одной культуры в другую происходит не только за счет обучения языку или пребывания в одном языковом пространстве, а через дружбу, где каждый друг друга поддерживает.

Анна Сергеева, актриса театра высказалась так: „Театр - это искусство современное, он отражает происходящее в обществе. Это не что-то консервированное, что-то из прошлого. Это про сегодня, это про нас – про наше общество“.

Основной зритель Русского театра говорит на русском языке, но это не означает, что театр посещают только русские люди. Среди гостей театра большое количество эстоноязычной публики, а также украинцев, финнов, латышей и литовцев. По словам директора Анне-Ли Пяйв, в прошлом году театр посетило 78 000 зрителей. „Это все-таки говорит о том, что люди ходят в театр, несмотря на то, что в название есть слово „vene“, - говорит Пяйв.