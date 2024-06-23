Директор Русского театра: „Люди ходят в театр, несмотря на то, что в названии есть слово „vene“(20)
В последнее время Русский театр Эстонии приковывает к себе массу внимания. В видеоподкасте RusDelfi с участием актеров театра Александра Кучмезова и Анны Сергеевой, а также директора Анне-Ли Пяйв обсудили тему интеграции двух культур и что для этого делает театр.
Актриса Русского театра Анна Сергеева подметила, что русскоязычному человеку трудно пойти в эстонский театр, так как он опасается, что не до конца поймет о чем идет речь в постановке и может что-то упустить. Также дело обстоит и с эстоноязычным населением. Русский театр же своей миссией видит предоставление возможности как русскоязычной, так и эстоноязычной части населения погрузиться в культуру друг друга.
„У нас есть такая роль (интеграция людей - прим.ред.), мы намного больше, чем театр. Посмотрите, какое у нас замечательное здание, где проводятся экскурсии на трёх языках, у нас картинная галерея, где проводятся выставки, сейчас у нас в каминном зале выставка Александра Ивашкевича. У нас в планах - играть спектакли для малышей и детей на двух языках из серии „С миру по сказке“: в один день представление будет идти на русском языке, а в другой день - на эстонском языке“, - говорит директор Русского театра Эстонии Анне-Ли Пяйв.
Роль Русского театра заключается в ознакомлении русскоязычной публики с произведениями эстонских авторов и показе эстоноязычной публике творчества известных русских деятелей культуры, ведь интеграция одной культуры в другую происходит не только за счет обучения языку или пребывания в одном языковом пространстве, а через дружбу, где каждый друг друга поддерживает.
Анна Сергеева, актриса театра, считает, что театр - это искусство современное, он отражает происходящее в обществе. „Это не что-то консервированное, что-то из прошлого. Это про сегодня, это про нас – про наше общество“, - говорит актриса.
Основной зритель Русского театра говорит на русском языке, но это не означает, что театр посещают только русские люди. Среди гостей театра - большое количество эстоноязычной публики, а также украинцев, финнов, латышей и литовцев. По словам директора Анне-Ли Пяйв, в прошлом году театр посетило 78 000 зрителей. „Это все-таки говорит о том, что люди ходят в театр, несмотря на то, что в название есть слово „vene“, - говорит Пяйв.
В самом театре языковой барьер у персонала практически отсутствует. Многие актеры и актрисы прекрасно говорят на эстонском языке. По словам работников театра, Русский театр - это прежде всего искусство эстоноземельцев, чей родной язык - русский. Актер Русского театра Александр Кучмезов подтвердил, что даже эстоноязычный режиссер может поставить спектакль на русском языке: „Артисты принимают участие в проектах, где режиссер - эстонец и весь процесс проходит с использованием эстонского языка. Все делают общее дело с одной целью“.
„Мы, действительно, в долгу перед эстонской драматургией, но позвать просто так эстонского режиссера для галочки – это никому не принесет ни радости, ни удовольствия, ни материальных благ. Поэтому мы очень тщательно будем подходить к выбору репертуара. Сейчас у нас объявлен конкурс на драматурга и мы верим, что придет человек из эстонской среды, который будет полностью в этом контексте, и в скором времени в нашем репертуаре появится эстонская драматургия, то есть не только режиссеры, но и эстонские художники“, - добавила директор Русского театра Анне-Ли Пяйв.
Глядя в будущее, как актеры, так и директор театра, приходят к тому, что театр должен стать живым, современным местом, местом для обсуждений, где актеры говорят на языке искусства и зритель их понимает, где пересекаются разные языки и взгляды, местом встречи эстоноземельцев.
Полностью видеоподкаст можно посмотреть здесь: ВИДЕО | В Русский театр Эстонии не ходят из-за приставки „русский“? Нужно ли его переименовать? А ставить спектакли о войне?