„Обожаю Яанов день! Обычно не заканчиваю праздновать до конца августа.“ Что делают эстонские звезды в июньские праздники?

Певец Уудо Сепп в этом году празднует Яанов день действительно по-деревенски. Вместе со своей семьей Уудо организует большую вечеринку для своих друзей в своем доме в Сырве, где они вместе проведут этот прекрасный день. „Это будут очень милые посиделки, я буду выступать для своей семьи и друзей, и мы будем вместе сочинять песни“, - рассказывает Уудо. „Все будет очень по-деревенски, можно будет сделать ковры из шерсти и все такое“, - добавляет он.