Шоубиз
21.06.2024, 17:00

„Обожаю Яанов день! Обычно не заканчиваю праздновать до конца августа.“ Что делают эстонские звезды в июньские праздники?

 
An-Marlen, Agne Vaher, Kristina Pärtelpoeg, Uudo Sepp, Roger Andre, Kristjan Jõekalda
An-Marlen, Agne Vaher, Kristina Pärtelpoeg, Uudo Sepp, Roger Andre, Kristjan Jõekalda
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Яанов день уже не за горами, и журнал Kroonika узнал у известных людей Эстонии, как они планируют отметить любимые всеми июньские праздники.

Певец Уудо Сепп в этом году празднует Яанов день действительно по-деревенски. Вместе со своей семьей Уудо организует большую вечеринку для своих друзей в своем доме в Сырве, где они вместе проведут этот прекрасный день. „Это будут очень милые посиделки, я буду выступать для своей семьи и друзей, и мы будем вместе сочинять песни“, - рассказывает Уудо. „Все будет очень по-деревенски, можно будет сделать ковры из шерсти и все такое“, - добавляет он.

Певица Ан-Марлен традиционно отправляется в Яанов день на Хийумаа. „Сколько я себя помню, я проводила Яанов день на Хийумаа с друзьями детства и их семьями, у которых дачи стоят в ряд среди можжевельника“, - вспоминает певица, добавляя, что не может представить себе Яанов день по-другому. „Так будет и в этом году, мы соберемся там все вместе, приготовим вкусную еду и разведем костер“, - предвкушает Ан-Марлен.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии