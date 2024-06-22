ФОТО | „Лучшая семья“: Кейт Миддлтон выложила новое фото принца Уильяма с детьми

Принцесса Уэльская в соцсетях опубликовала снимок своего авторства, на котором будущий король Великобритании весело проводит время с детьми.

Семья отдыхала на пляже и ради красивого кадра Уильям с 10-летним Джорджем, 9-летней Шарлоттой и 6-летним Луи решили спрыгнуть с песчаного холма.

„С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим!“ — гласит подпись к снимку.

Поклонники королевской семьи пришли от поста в восторг: „Возможно, лучшее фото, которое я когда-либо видел от монархов“, „Невероятное фото: расслабленное и полное радости“, „Гениальный кадр! Настоящее счастье, лучшая семья“.