Найденным мертвым в Таллиннской тюрьме заключенным оказался 23-летний блогер Карлос Кольк. Он должен был выйти на свободу в июле

„Да, это был Карлос“, - подтвердил Delfil защищавший Колька в суде адвокат Владимир Садеков. Еще в четверг он вместе с Кольком сидел в зале суда и слушал приговор Харьюского уездного суда, согласно которому бывший блогер получил срок 4 года и 11 месяцев.