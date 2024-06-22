22.06.2024, 14:51
Найденным мертвым в Таллиннской тюрьме заключенным оказался 23-летний блогер Карлос Кольк. Он должен был выйти на свободу в июле(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ранним утром 22 июня сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили в камере труп 23-летнего заключенного. Им оказался бывшая звезда YouTube, блогер Сэм Карлос Кольк, который только недавно был осужден. Полиция расследует дело как убийство.
„Да, это был Карлос“, - подтвердил Delfil защищавший Колька в суде адвокат Владимир Садеков. Еще в четверг он вместе с Кольком сидел в зале суда и слушал приговор Харьюского уездного суда, согласно которому бывший блогер получил срок 4 года и 11 месяцев.
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