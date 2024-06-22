22.06.2024, 16:47
СМИ: в Москве задержали актера из сериала „Склифософский“. Что произошло?
ФОТО: Erakogu
Актера из сериала „Склифософский“ Георгия Сагиашвили задержали в Москве с подозрительным порошком, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.
Инспекторы ДПС ночью остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого и находился артист. Во время досмотра у него нашли пакетик с неизвестным веществом.
„Вещество, найденное у водителя, было изъято и направлено на экспертизу“, — цитирует свой источник РЕН-ТВ.
Георгий Сагиашвили известен благодаря ролям в „Прометей“, „Немодельное агентство“ и „Склифосовский“.