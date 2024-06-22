ФОТО | Все на виду: Бьянка Цензори приехала в ресторан, обмотанная полосками ткани вместо одежды

29-летняя Бьянка Цензори, жена рэпера Канье Уэста, в очередной раз умудрилась шокировать публику своим внешним видом. На ужин в один из парижских ресторанов она приехала в наряде, который вызвал больше вопросов, чем ответов, пишет Daily Mail.

На ней были только укороченные брюки, которые при близком рассмотрении оказались полосами ткани, обмотанными вокруг ее бедер и ног. Пышная грудь девушки была едва закрыта двумя полосками, напоминающими подтяжки и заправленными в импровизированные штаны или шорты.

Розовые локоны жены репера были слегка подкручены.

Образ завершили прозрачные босоножки на массивном каблуке, а в руках она держала мобильный телефон.

На ужин в ресторан Gigi Paris, где ее ждал Канье, девушку сопровождал охранник.

На сегодня это – один из самых откровенных образов девушки, которая уже неоднократно вызывала критику своими нарядами в Италии и Японии. Однако даже для видавших виды парижан ее новый ансамбль оказался чрезмерно смелым.

В феврале Цензори уже была в шаге от штрафа за нарушение законов о пристойности во время поездки в столицу Франции, но, как показал ее новый выход, выводов она не сделала.

Возвращаясь к обновленному цвету волос Бьянки, добавим, что в сети ее раскритиковали.

„Она заблуждается, если думает, что это красиво — это абсолютно отвратительно“, „Ее волосы выглядят расплавленными, поджаренными… ужасно, „Чем более возмутительными они пытаются быть, тем скучнее они становятся“, – пишут пользователи. Нашлись и те, кто обвинил Цензори в копировании бывшей жены Канье Ким Кардашьян, поскольку раньше та носила розовые волосы, как и ее сестра Кайли Дженнер.