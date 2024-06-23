Герой мема „борщ с капустой, но не красный“ Никита Литвинков госпитализирован в реанимацию

По предварительным данным, причиной госпитализации молодого человека стала передозировка наркотиками. Медикам удалось откачать парня, но в данный момент он продолжает находиться в реанимации. Друзья и близкие Никиты ситуацию пока не прокомментировали.

В начале июля сообщалось, что блогер вернулся в Россию из Таиланда после задержания из-за нарушений миграционного законодательства. Литвинков превысил положенное по закону время нахождения в стране на пять месяцев.

Решить вопросы с местными властями Никите удалось, но после этого блогер стал жаловаться на отсутствие денег для возвращения в Россию. Позже финансовые проблемы Литвинкова решила его мама.

Вернувшись на родину, Никита начала активно вести социальные сети и предпринимал попытки устроиться на работу, но при этом, вероятно, продолжал принимать наркотические вещества.

О пагубных привычках Литвинкова рассказывали и туристы в Таиланде. Блогер не раз появлялся в общественных местах под действием веществ и вел себя неадекватно. Ранее было известно, что герой мема также имел проблемы с алкоголем.

Напомним, Никита Литвинков прославился в 2011 году, когда видео с ним, снятое телевизионщиками в обычной подмосковной школе, стало вирусным в Сети. Молодой человек настолько эмоционально описывал меню школьной столовой, что поднимать настроение миллионам людей по всей стране.

Позже Никита начал пробовать себя в музыке. Литвинков объединился с другими забытыми легендами Интернета — видеоблогером Сергеем Симоновым и стримером VJlink.