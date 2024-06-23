ФОТО | Два года без Юрия Шатунова: в годовщину смерти певца с самого утра у его могилы собираются поклонники

„Сегодня, 23 июня, исполняется два года с того дня, как оборвалась жизнь моего супруга. Боль потери до сих пор не утихает, но светлая память о нем всегда будет согревать мое сердце“, - написала Светлана в официальном Telegram канале Юрия Шатунова.

Она назвала музыканта „самым любящим мужем и заботливым отцом“, который всегда дарил ей „свою любовь, поддержку и тепло“.

Вдова музыканта выразила огромную благодарность всем поклонникам Юры.

„Ваша любовь и преданность его творчеству — это то, что помогает мне пережить эту тяжелую утрату“, - призналась Светлана. Добавив, что ее муж был бы очень счастлив, зная, что его творчество продолжает жить в ваших сердцах.

В годовщину смерти певца с самого утра у его могилы собираются поклонники с плакатами и его фотографиями, чтобы почтить память кумира. Панихида начнется в 14:00. Службу проведет настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах иерей Василий Бакулин.