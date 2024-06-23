Тартуский певческий праздник
Тартуский певческий праздник
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia
Культура
23.06.2024, 16:39

САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ | Смотрите фотографии Тартуского певческого праздника, в котором приняло участие более 10 000 человек

 
Более сотни фотографий!

Длившийся неделю Праздник песни и танца „Тарту 2024“ завершился в эти выходные певческим праздником „Счастье и радость“. В общей сложности под аркой собрались 9 914 певцов и музыкантов под руководством 411 дирижеров.

Певцы и музыканты съехались в Тарту со всей Эстонии. Больше всего собралось детских хоров - в их составе было почти три тысячи человек, а самыми юными певцами были малыши из детских садов.

Перед началом Праздника песни состоялось шествие, после чего почти 10 000 певцов и музыкантов собрались на Тартуском певческом поле. После этого состоялось традиционное зажжение огня Праздника песни.

По словам участников, праздник прошел с большим успехом, а вызывавшие самые сильные эмоции песни исполнялись по нескольку раз. К сожалению, теплая погода и жаркое солнце не давали покоя медикам: несколько человек потеряли сознание.

Смотрите подборку праздничных моментов! В конце статьи есть большая галерея с сотней фотографий.

Праздничного настроения добавляли развевающиеся сине-черно-белые флаги.
Ни один певческий праздник не обходится без супа. В этот раз было заказано 6940 порций. 365 человек выбрали суп без мяса.
Кто-то захватил вкусняшки из дома.
Моменты праздника
Перед выступлением обязательно нужно припудрить носик!
Участников было 10 000, зрителей не меньше. Билеты разлетелись как горячие пирожки!
Общая фотография смешанного хора
Праздничный огонь горит от начала и до конца праздника
Необычное место для огня в Тарту.
Огонь зажжен! Можно праздновать!
В этом году помогали и сурдопереводчики. Более продуманными были и решения для людей в инвалидных колясках.
Певческий праздник-2024
Президент приветствует участников праздника
Какие красивые народные наряды!
Запевай!
Что может быть лучше солнечной погоды?
Сине-черно-белые ленточки
Бесконечная радость!
Участницы праздника
Не только спели, но и сплясали!
Взгляд со сцены - так видят зрителей исполнители.
Классическое украшение праздника - венок
Певцы
Выступают женские хоры
Хирво Сурва за дирижерским пультом. 411 дирижеров готовили певцов к празднику, 32 дирижера руководили пением под аркой.
Хватало работы и медикам: к сожалению, несколько человек упали в обморок.
Народные костюмы во всей красе!
Танцоры добавляют красок
На певческом поле были расставлены скамейки, чтобы все желающие могли с комфортом наблюдать за происходящим.
Море эстонских флагов
Даже вечером было светло!
По традиции руководителей хоров благодарят, надевая им на шею венки из дубовых веток.
На праздник пришел и президент Алар Карис со своей женой Сирье Карис. Конечно же, там присутствовал и мэр Тарту Урмас Клаас со своей женой Марис.

Смотрите большую галерею!

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