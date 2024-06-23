САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ | Смотрите фотографии Тартуского певческого праздника, в котором приняло участие более 10 000 человек

Певцы и музыканты съехались в Тарту со всей Эстонии. Больше всего собралось детских хоров - в их составе было почти три тысячи человек, а самыми юными певцами были малыши из детских садов.

Перед началом Праздника песни состоялось шествие, после чего почти 10 000 певцов и музыкантов собрались на Тартуском певческом поле. После этого состоялось традиционное зажжение огня Праздника песни.

По словам участников, праздник прошел с большим успехом, а вызывавшие самые сильные эмоции песни исполнялись по нескольку раз. К сожалению, теплая погода и жаркое солнце не давали покоя медикам: несколько человек потеряли сознание.

Смотрите подборку праздничных моментов! В конце статьи есть большая галерея с сотней фотографий.

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