Появились новые непристойные подробности отношений Канье Уэста и Бьянки Цензори — ее родители будут в шоке

Как передает Daily Mail, в иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, Лорен Пишотта заявила, что экс-начальник частенько отправлял ей откровенный контент. В том числе видео, в которых он занимается сексом. Кроме того, рэпер без лишнего стеснения распространялся о своей бурной сексуальной жизни, а также пытался склонить саму Лорен к интиму.

Так при чем же тут Бьянка? Объясняем: Пишотта утверждает, что в ее обязанности помимо прочего входила организация транспортировки женщин для встреч с рэпером; И не только с ним. „В одном из таких случаев, в августе 2022 года, после того как Пишотта организовала поездку на Uber, Канье Уэст и Бьянка Цензори позвонили ей, желая обсудить оргию из пяти человек, в которой они участвовали накануне“, — говорится в документе.

Впрочем, одними рассказами Канье не обходился: однажды на рабочем ужине он последовал за Лорен в туалет и предложил уже ей поучаствовать в сексе втроем. Кроме того, в один прекрасный день Уэст потребовал от нее снять кардиган в офисе Yeezy/Gap, потому что, по его словам, „он слишком много прикрывает“. „Позже тем же вечером в офисе Канье Уэст попросил Бьянку Цензори и других гостей женского пола заняться оральным сексом с ним и его гостями-мужчинами в раздевалке“, — говорится в иске.

„В этот период Канье Уэст интересовался у помощников дизайнера в офисе Yeezy/Gap, почему Пишотта не хочет заниматься с ним сексом. Уэст был чрезвычайно расстроен и зол тем, что Пишотта встречалась или занимался сексом с кем-то другим, но не с ним. Кроме того, рэпер постоянно интересовался подробностями ее сексуальной жизни и в особенности размером пениса ее бойфренда. Уэст часто говорил, что уже давно мечтает заняться сексом с Лорен, но несмотря на ее отказ все равно врал об их интимных отношениях своим друзьям и коллегам“.

Что ж, после таких откровений мы родителям Бьянки точно не завидуем. Ну и Ким Кардашьян сочувствуем, конечно же. Ранее стало известно, как мать детей Канье отреагировала на обвинения его ассистентки.