Шоубиз
24.06.2024, 17:05

Звезда „Пиратов Карибского моря“ скончался после нападения акулы на Гавайях

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ФОТО: Pirates of the Carribean

Тамайо Перри, известный по фильму „Пираты Карибского моря: На странных берегах“, умер от укусов акулы. Его тело без руки и ноги вынесло на берег, пишет „Стархит“.

Тело 49-летнего актера обнаружили у пляжа Малаэкахана на северном берегу острова Оаху. Местные серферы пытались откачать Тамайо, но он потерял слишком много крови. Акула откусила ему руку и ногу.

Перри работал спасателем на пляже, а в свободное время „ловил волну“. 23 июня мужчина заплыл слишком далеко и не заметил приближающуюся хищную рыбу. После трагедии сотрудники службы безопасности вывесили предупреждения об акулах в этом районе.

Артист приостановил карьеру в 2015 году. Он устал от съемок и решил посвятить себя океану… Тамайо снялся в четвертой части „Пиратов Карибского моря“, „Голубой волне“ и „Гавайях 5.0“.

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