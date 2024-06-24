Звезда „Пиратов Карибского моря“ скончался после нападения акулы на Гавайях

Тело 49-летнего актера обнаружили у пляжа Малаэкахана на северном берегу острова Оаху. Местные серферы пытались откачать Тамайо, но он потерял слишком много крови. Акула откусила ему руку и ногу.

Перри работал спасателем на пляже, а в свободное время „ловил волну“. 23 июня мужчина заплыл слишком далеко и не заметил приближающуюся хищную рыбу. После трагедии сотрудники службы безопасности вывесили предупреждения об акулах в этом районе.

Артист приостановил карьеру в 2015 году. Он устал от съемок и решил посвятить себя океану… Тамайо снялся в четвертой части „Пиратов Карибского моря“, „Голубой волне“ и „Гавайях 5.0“.