Филипп Киркоров держит своих детей в ежовых рукавицах: „Они сейчас считают каждую денежку“

Филипп Киркоров, известный своей щедростью и любовью к роскошной жизни, удивил публику заявлением о том, что не балует своих детей деньгами. В утреннем шоу „1+1“ на „Новом Радио“ певец рассказал ведущим, что Аллу-Викторию и Мартина, несмотря на всю любовь, держит в ежовых рукавицах.

„Они знают цену деньгам, потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Поэтому они сейчас считают каждую денежку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую“, — заявил артист.

Впрочем, от подобного отцовского жеста дети поп-короля вряд ли страдают. Ежегодно Алла-Виктория и Мартин с размахом отмечают свои дни рождения, на которые приглашают самых ярких звезд шоу-бизнеса. Они в свою очередь конечно, не обделяют именинников вниманием и дарят им дорогие подарки. В их числе ювелирные украшения, одежда и аксессуары люксовых брендов. Учитывая, что брат с сестрой с детства привыкли к роскошной жизни, знаменитый папа считает, что в будущем каждый будет обеспечивать себя сам без родительской помощи.

„Ни фига! Сами себе все заработают. Это мой дом. А они свою жизнь устроить должны сами. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я всегда буду рядом и помогу. Но они должны стать самостоятельными“, — говорил как-то певец.

Также ведущие эфира обратили внимание на новые тату артиста. Киркоров подметил, что набил несколько изображений, хотя ранее был ярым противником татуировок. Теперь на теле артиста красуются два дракона и роза на левой руке. Со слов музыканта, именно левой рукой он чаще всего держит микрофон. А роза имеет для него символическое значение.