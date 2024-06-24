ФОТО | Вскоре планирующая выступить в Таллинне Лобода вынуждена давать концерты со сломанной рукой

Накануне артистка опубликовала в блоге фотографии из больницы — ей прооперировали руку. Перелом Светлана получила во время съемок нового клипа на песню „Молодая“. По сюжету певица вместе с девушками из труппы бежала на высоких каблуках. Но в один момент „соперница“ толкнула звезду, та не удержалась и упала, травмировав руку.

Теперь Лобода не может самостоятельно справиться даже с рутиной. В социальных сетях она призналась, что впервые за два года ей пришлось идти в салон мыть голову, так как одной рукой она не может все сделать сама.

Также певица заявила, что несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает монтировать тот самый клип, из-за которого на время выпала из строя. Впрочем, свой европейский тур Светлана решила не отменять — на сцену она выходит с гипсом.

Интернет-пользователи пытаются поймать звезду на обмане — они обратили внимание, что на разных фотографиях бандаж закреплен на разных руках. В ответ на обвинения Лобода объяснила, что дело в зеркальном отражении на самих снимках.

Европейская часть юбилейного мирового тура Лободы стартовала 14 июня в Праге. Украинская суперзвезда выступит и в Таллинне - 4 июля на крупнейшем фестивале Эстонии Õllesummer.