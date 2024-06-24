ФОТО | Вскоре планирующая выступить в Таллинне Лобода вынуждена давать концерты со сломанной рукой(5)
Светлана Лобода получила серьезную травму во время съемок нового клипа. Ей пришлось перенести операцию. При этом звезда не стала отменять тур по Европе, пишет Woman.
Накануне артистка опубликовала в блоге фотографии из больницы — ей прооперировали руку. Перелом Светлана получила во время съемок нового клипа на песню „Молодая“. По сюжету певица вместе с девушками из труппы бежала на высоких каблуках. Но в один момент „соперница“ толкнула звезду, та не удержалась и упала, травмировав руку.
Теперь Лобода не может самостоятельно справиться даже с рутиной. В социальных сетях она призналась, что впервые за два года ей пришлось идти в салон мыть голову, так как одной рукой она не может все сделать сама.
Также певица заявила, что несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает монтировать тот самый клип, из-за которого на время выпала из строя. Впрочем, свой европейский тур Светлана решила не отменять — на сцену она выходит с гипсом.
Интернет-пользователи пытаются поймать звезду на обмане — они обратили внимание, что на разных фотографиях бандаж закреплен на разных руках. В ответ на обвинения Лобода объяснила, что дело в зеркальном отражении на самих снимках.
Европейская часть юбилейного мирового тура Лободы стартовала 14 июня в Праге. Украинская суперзвезда выступит и в Таллинне - 4 июля на крупнейшем фестивале Эстонии Õllesummer.