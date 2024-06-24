ФОТО DELFI | В Таллинне и его окрестностях состоялось празднование Яанова дня, в Ласнамяэ неожиданный сюрприз публику не впечатлил

В Пыхья-Таллинне в рамках праздничного дня с утра работала ярмарка. Здесь были палатки с едой, также можно было купить пиво. Шашлык - куриный и свиной стоил 10 евро. Уже днем сложно было припарковать машину. Вечером состоялся концерт, на котором выступили Nancy, Марью Ляник и The Swingers. Костер сравнительно небольшой зажгли в 20:30.

Самое масштабное мероприятие, пожалуй, состоялось в поле в волости Раэ. Десятки палаток, парковка в поле, большая сцена. Здесь были размещены аттракционы, к которым выстраивались очереди. Первым выступил Койт Тооме, за ним - Анне Вески. Еще во время выступления Анне Вески на шоссе на подъезде к полю образовались огромные пробки. Из-за большого потока машин на шоссе даже пришлось ограничить скорость движения до 50 км. Шашлык здесь стоил от 12 евро и выше, а пиво - 6 евро. На сцене также выступили 2 Quick Start, Shanon, Hunt.