В России хотят посадить Моргенштерна: что натворил одиозный рэпер

Как пишут российские СМИ, власти сейчас выбирают наказание для певца. Если СК возбудит дело против исполнителя, то ему грозит до 2 лет за решеткой.

„Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что Моргенштерн якобы дважды за год был привлечен к административной ответственности. Причиной стали нарушения им обязательств „иноагента“. Рэпера обвиняют в том, что он распространял контент в сети без пометки, что материалы созданы „иностранным агентом“.

Сам музыкант пока никак не отреагировал на это решение, однако ранее он заявлял, что не планирует возвращаться в РФ. Поэтому, вероятно, упреки властей РФ он не будет принимать во внимание.

К слову, „иноагентом“ в РФ Алишера признали в марте 2022 года. В начале полномасштабного вторжения рэпер осудил войну в Украине и режим Владимира Путина. Он даже выпустил антивоенный трек „12“. После многочисленных угроз и запугиваний со стороны Кремля, он эмигрировал из России. Сейчас Моргенштерн живет за границей, преимущественно в Израиле и Великобритании.