В России хотят посадить Моргенштерна: что натворил одиозный рэпер(13)
Российская прокуратура направила материалы в следственный комитет в отношении известного рэпера Моргенштерна, который ранее высказался против войны. Правоохранители планируют возбудить уголовное дело против артиста за невыполнение им обязанностей „иноагента“, пишет УНИАН.
Как пишут российские СМИ, власти сейчас выбирают наказание для певца. Если СК возбудит дело против исполнителя, то ему грозит до 2 лет за решеткой.
„Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы“, - говорится в заявлении.
Отмечается, что Моргенштерн якобы дважды за год был привлечен к административной ответственности. Причиной стали нарушения им обязательств „иноагента“. Рэпера обвиняют в том, что он распространял контент в сети без пометки, что материалы созданы „иностранным агентом“.
Сам музыкант пока никак не отреагировал на это решение, однако ранее он заявлял, что не планирует возвращаться в РФ. Поэтому, вероятно, упреки властей РФ он не будет принимать во внимание.
К слову, „иноагентом“ в РФ Алишера признали в марте 2022 года. В начале полномасштабного вторжения рэпер осудил войну в Украине и режим Владимира Путина. Он даже выпустил антивоенный трек „12“. После многочисленных угроз и запугиваний со стороны Кремля, он эмигрировал из России. Сейчас Моргенштерн живет за границей, преимущественно в Израиле и Великобритании.