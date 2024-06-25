Шоубиз
25.06.2024, 20:27

Редкое интервью Марго Робби и её мужа о совместной жизни

 
Марго Робби и Том Акерли
Марго Робби и Том Акерли
ФОТО: Fred Duval | Shutterstock

Пара Марго Робби и Тома Акерли дала редкое совместное интервью в рамках промо их нового бренда джина. Британский кинопродюсер признался, что готов проводить с женой 24 часа в сутки, пишет HELLO!

„Это просто“, — сказал Акерли изданию The Sunday Times, когда его спросили, как супругам удается разделять бизнес и личную жизнь. — „У нас нет функции „включить-выключить“. Все это стало едино“.

Том добавил, что чувствует себя почетным австралийцем, а Марго ощущает себя почетной британкой. Акерли со смехом сообщил, что они спорят только о том, что лучше — Tim Tam (популярная австралийская сладость) или Penguin (английская шоколадка), имея в виду популярные сладости из их родных стран. Он также пошутил, что хотел бы, чтобы „между Австралией и Англией было больше спортивного соперничества“.

Робби также рассказала о своем новом бренде джина Papa Salt, который она запустила на прошлой неделе вместе со мужем и тремя друзьями. Как она рассказала The Times, суть кино бизнеса заключается в продаже идеи, в то время как она находится в „простом“ мире продвижения своего нового бренда.

„Вы понятия не имеете, сколько заработает фильм, кто его увидит, заметят ли его вообще и как он будет воспринят“, — сказала она о киноиндустрии. — „Кажется намного более простым запустить бренд джина, просто скинув все данные в таблицу. Так не получится сделать с идеей фильма“.

Марго и Том связали себя узами брака на частной церемонии на Золотом Берегу Австралии в декабре 2016 года. В ноябре Робби попросила Акерли прочитать благодарственную речь, которую они вместе написали для мероприятия Variety ’s Power of Women в Лос-Анджелесе. Принимая награду „Продюсер года“ для своей компании LuckyChap Entertainment, звезда „Барби“ не смогла ее почитать, так как потеряла голос, вместо нее благодарственные слова зачитал ее любящий супруг.

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