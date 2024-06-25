ФОТО | Бен Аффлек вышел из себя после того, как папарацци атаковали его возле дома Дженнифер Лопес(1)
И у Дженнифер Лопес, и у Бена Аффлека характеры, очевидно, непростые — парочка, впрочем, этого и не скрывает. Вывести кого-то из них и в ответ отхватить пару ласковых слов можно на раз-два. Не так давно, например, певица грубо ответила одному из журналистов, который поинтересовался, правда ли, что она разводится. А накануне папарацци нарвались на Бена: он, пишет TMZ, уезжая из дома (пока еще) супруги, отчитал преследователей.
Актер спускался на машине на довольно опасном участке дороги — десятки фотографов поджидали его за углом. В какой-то момент вспышек стало так много, что они запросто могли ослепить Бена и тот потерял бы управление, пишет Super.
Аффлек резко затормозил, вышел из машины и буквально накричал на одного папарацци. То же самое несколько раз он сказал и коллегам фотографа, подчеркнув, что по тому же холму может ехать и его дочь. Журналисты, сказал Бен, подвергают его семью опасности.
К слову, не так давно Бен объяснил, почему на всех уличных кадрах у него вечно недовольное лицо. Это, как выяснилось, в том числе связано с неподобающим поведением папарацци.