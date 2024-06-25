ФОТО | Бен Аффлек вышел из себя после того, как папарацци атаковали его возле дома Дженнифер Лопес

И у Дженнифер Лопес, и у Бена Аффлека характеры, очевидно, непростые — парочка, впрочем, этого и не скрывает. Вывести кого-то из них и в ответ отхватить пару ласковых слов можно на раз-два. Не так давно, например, певица грубо ответила одному из журналистов, который поинтересовался, правда ли, что она разводится. А накануне папарацци нарвались на Бена: он, пишет TMZ, уезжая из дома (пока еще) супруги, отчитал преследователей.