Француженка судится с компанией, где ей 20 лет платили зарплату, но не давали работу

Женщину зовут Лоуренс Ван Вассенхов, на работу в эту компанию она устроилась в 1993 году в качестве государственного служащего и работала секретарем в отделе кадров до 2002 года. Лоуренс страдает от гемиплегии — состояния, при котором частично парализованы лицо и конечности, а также от эпилепсии. Ее тогдашний начальник знал об этом, по состоянию здоровья Ван Вассенхов могла работать в той должности, на которую ее приняли.

Однако спустя время она попросила перевести ее в другой регион страны. Ее запрос одобрили, хотя новое рабочее место не было приспособлено для людей с ее заболеваниями, но женщине более 20 лет платили зарплату за „бездействие“.

Она посчитала это дискриминацией в связи с ее инвалидностью и потребовала от работодателя в суде компенсации морального ущерба.

Адвокат женщины пояснил, что для таких людей, как она, работа означает наличие места в обществе, признание, социальные связи. По его словам, в данном случае Лоуренс Ван Вассенхов во всем этом отказали и надеялись, что она уволится.

„Они предпочитали платить ей, чем давать работу“, — заявил адвокат Лоуренс, добавив, что женщина подала жалобу на компанию и четырех ее менеджеров за „моральное притеснение и дискриминацию на работе, связанные с состоянием ее здоровья“.

Женщина требует от Orange компенсации на сумму в 650 тысяч евро.

Представители компании заявили, что Orange внимательно следила за делом Лоуренс на протяжении многих лет и делала все, чтобы женщина работала в наилучших условиях. В фирме утверждают, что планировали вернуть Ван Вассенхов к работе на „адаптированной должности“, но этого не произошло, поскольку сотрудница якобы регулярно находилась на больничном.