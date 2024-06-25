Новые подробности уголовного дела Алека Болдуина: уничтожена главная улика

Адвокаты Алека Болдуина заявили, что уголовное дело против него должно быть прекращено, поскольку следователи уничтожили ключевое доказательство: револьвер „Кольт“ 45-го калибра, из которого в 2021 году была убита кинооператор Галина Хатчинс.

В 2022 году во время следственного эксперимента эксперт ФБР ударил по пистолету молотком, сломав внутренние компоненты, так что курок больше не работает.

„Это один из самых вопиющих фактов, которые я когда-либо видел. Они знали, что оружие будет уничтожено, и ничего не сделали, чтобы сохранить доказательства для обвиняемого“, — сказал адвокат Болдуина Джон Баш.

Через две недели Болдуин предстанет перед судом в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, по обвинению в том, что он по неосторожности застрелил Хатчинс на съемочной площадке фильма „Ржавчина“. Алек отрицает, что нажимал на спусковой крючок револьвера, а защита предположила, что пистолет был как-то специально модифицирован, чтобы из него было легче стрелять.

Спецпрокуроры по делу заявили, что, скорее всего, актер выстрелил в оператора Галину Хатчинс, когда играл с револьвером перед съемкой сцены. Адвокаты актера с этим не согласны.