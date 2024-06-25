Отец Анджелины Джоли дал редкий комментарий о дочери на фоне их многолетнего разлада

85-летний обладатель „Оскара“ Джон Войт полон гордости за свою дочь Анджелину Джоли и внучку Вивьен после того, как они получили престижную премию „Тони“ в июне 2024 года за постановку на Бродвее „Изгои“. Дуэт матери и дочери продюсировал мюзикл, который получил 12 номинаций, четыре награды, в том числе одержал победу в номинации „Лучший мюзикл“.

„Я очень горжусь Вивьен“, — сказал изданию TMZ в воскресенье Войт. — „Я очень горжусь Энджи, потому что она действительно старается вдохновить каждого ребенка стать тем, кем он хочет. Я уверен, что Энджи — великолепный режиссер“.

Икона „Полуночного ковбоя“ (1969) также рассказал, как Вивьен вдохновила свою мать делать постановку.

„Вивьен прочитала книгу, а затем пошла посмотреть версию спектакля неподалеку от Сан-Диего. Она сходила туда четыре раза и сказала: „Мама, ты должна это увидеть““, — объяснил он изданию.

Несмотря на публичную похвалу, Войт и Джоли на протяжении многих лет были далеки друг от друга и не общались. Они ненадолго воссоединились во время съемок фильма „Лара Крофт: Расхитительница гробниц“ в 2001 году, но, как сообщается, Джоли снова разорвала отношения со своим отцом в начале 2000-х.

!На самом деле мы больше так много не разговариваем“, — рассказала звезда Vogue в 2002 году, вскоре после того, как снялась в фильме о Ларе Крофт.

Сообщается, что неверность Войта во время его брака с матерью Джоли Маршелин Бертран и их последующий развод стали ключевыми факторами в разъединении отца и дочери. Между тем в семье Анджелины также происходит разлад между детьми и отцом. Ни один из детей Питта не носит его фамилию, а не задолго до премьеры „Изгоев“ Вивьен попросила исключить фамилию отца из афиши. Напомним, что у 49-летней Анджелины и ее бывшего мужа 60-летнего Брэда Питта шестеро детей: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара,18-летняя Шайло 15-летние близнецы Вивьен и Нокс. Сейчас бывшая пара находится в заключительной стадии своего бракоразводного процесса.