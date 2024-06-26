Популярный комик Дмитрий Романов подал документы на получение паспорта Румынии

„Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира“, — пояснил он.

По словам Романова, заявку рассмотрят в течение пары лет. Стендап-комик добавил, что пока получает гражданства только тех стран, с которыми каким-либо образом связан. Недавно Романов сделал ДНК-тест, благодаря которому узнал, что является румыном на 17%, его прадед был оттуда.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику „Светский исход“ в шоу „Вечерний Ургант“.

В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.