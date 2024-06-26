18 лет брака, трое детей, слухи о любовницах и развод: история Алсу и ее супруга Яна Абрамова

Встреча со звездой
Ян Абрамов не раз признавался в интервью, что влюбился в свою будущую супругу еще до их знакомства. Он знал наизусть ее песни, пересматривал клипы. И, конечно, мечтал встретиться со знаменитостью.
При этом Абрамов привлекал внимание многих звездных девушек. С ним пытались завязать отношения Анастасия Волочкова, Ксения Собчак. Однако ни к кому из них он не испытывал симпатии. Лично познакомились Ян Абрамов и Алсу в 2002 году. Они часто пересекались на светских мероприятиях, общались и даже делали совместные фото.
Встреча в ресторане
Свахой для Алсу и Яна стала подруга певицы Ариана. Она пригласила исполнительницу в ресторан для знакомства с „замечательным парнем“ и выбрала для их встречи роскошный столичный ресторан. Как рассказывала звезда, она пришла на встречу в повседневном виде — джинсах и футболке. Абрамов же был при полном параде и с цветами. К тому же мужчина покорил ее своими эрудицией и чувством юмора.
Окончательно Абрамов сразил певицу, когда на одном из последующих свиданий исполнил на рояле отрывки из ее произведений. Причем прозвучали не только самые популярные хиты, но и те, что редко крутили по радио и телевидению.
Скорая свадьба
Всего через пару месяцев после знакового первого свидания Абрамов сделал Алсу предложение руки и сердца. А певица не раздумывая ответила согласием. Их свадьба состоялась в марте 2006 года. Однако, как пишут СМИ, на самом деле влюбленные расписались раньше, а в этот день лишь устроили праздник для близких. Абрамов не жалел денег на торжество: их с Алсу свадьба стала одной из самых дорогих в истории российского шоу-бизнеса. Затраты на бракосочетание составили около 3,5 миллиона долларов.
Перед торжеством Алсу и Ян прошли через несколько обязательных процедур. К примеру, они познакомили свои семьи. А еще оба взяли благословение у духовных отцов, причем супруги принадлежат к разным конфессиям: Алсу — к мусульманству, а Ян — к иудейству.
Семья вместо карьеры
На момент свадьбы Алсу уже была беременна. Через полгода после официального оформления отношений на свет появилась их с Яном первая дочка Сафина. А через полтора года, в 2008 году, родилась Микелла. После того как Алсу стала мамой, она решила отдать предпочтение семье, а не карьере.
Она погрузилась в ведение быта и воспитание детей, стала значительно реже появляться на мероприятиях и концертах. Причем певица уверяет, что это было ее решение — так она ответила на слухи о том, что деспотичный супруг запрещает жене развиваться в профессиональном плане. В 2016 году в семье появился и третий ребенок. Алсу родила сына, которого назвали Рафаэлем.
Младшего ребенка звезда от общественности скрывает: не показывает его лица и не распространяется о его жизни. Хотя информация о том, что происходит у ее дочерей, нередко появляется в СМИ.
Слухи о разводе
Уже 17 лет Алсу и Ян Абрамов состоят в браке. В прессе нередко появлялись „новости“ об их приближающемся разводе. Репортеры утверждают, что причиной разлада в семье становятся постоянные измены бизнесмена. Не так давно в „любовницы“ к бизнесмену записали модель Викторию Лопыреву, которая уже успела резко отозваться о тех, кто придумывает подобные истории.
Сама Алсу не комментирует сплетни. Тем не менее в последнее время все реже появляется в компании мужа на мероприятиях и фото в соцсетях. Внимательные пользователи даже заметили, что исполнительница теперь ходит без кольца.
В итоге 27 мая 2024 года стало известно, что дело о разводе супругов зарегистрировал дело Мировой судебный участок Пресненского района Москвы. Пара не давала никаких комментариев по этому поводу.
В конце июня Алсу впервые прокомментировала сообщения о том, что она разошлась с мужем из-за его романа с моделью Анастасией Решетовой.
В комментариях в одной из соцсети певица ответила на опровержение Анастасии, которую процитировало издание „Блокнот“.
„Врет“, — заметила емко Алсу.
Что на самом деле происходит — никто не знает.