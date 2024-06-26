18 лет брака, трое детей, слухи о любовницах и развод: история Алсу и ее супруга Яна Абрамова

Встреча со звездой

Ян Абрамов не раз признавался в интервью, что влюбился в свою будущую супругу еще до их знакомства. Он знал наизусть ее песни, пересматривал клипы. И, конечно, мечтал встретиться со знаменитостью.

При этом Абрамов привлекал внимание многих звездных девушек. С ним пытались завязать отношения Анастасия Волочкова, Ксения Собчак. Однако ни к кому из них он не испытывал симпатии. Лично познакомились Ян Абрамов и Алсу в 2002 году. Они часто пересекались на светских мероприятиях, общались и даже делали совместные фото.

Встреча в ресторане

Свахой для Алсу и Яна стала подруга певицы Ариана. Она пригласила исполнительницу в ресторан для знакомства с „замечательным парнем“ и выбрала для их встречи роскошный столичный ресторан. Как рассказывала звезда, она пришла на встречу в повседневном виде — джинсах и футболке. Абрамов же был при полном параде и с цветами. К тому же мужчина покорил ее своими эрудицией и чувством юмора.

Окончательно Абрамов сразил певицу, когда на одном из последующих свиданий исполнил на рояле отрывки из ее произведений. Причем прозвучали не только самые популярные хиты, но и те, что редко крутили по радио и телевидению.

Скорая свадьба

Всего через пару месяцев после знакового первого свидания Абрамов сделал Алсу предложение руки и сердца. А певица не раздумывая ответила согласием. Их свадьба состоялась в марте 2006 года. Однако, как пишут СМИ, на самом деле влюбленные расписались раньше, а в этот день лишь устроили праздник для близких. Абрамов не жалел денег на торжество: их с Алсу свадьба стала одной из самых дорогих в истории российского шоу-бизнеса. Затраты на бракосочетание составили около 3,5 миллиона долларов.

Перед торжеством Алсу и Ян прошли через несколько обязательных процедур. К примеру, они познакомили свои семьи. А еще оба взяли благословение у духовных отцов, причем супруги принадлежат к разным конфессиям: Алсу — к мусульманству, а Ян — к иудейству.

Семья вместо карьеры