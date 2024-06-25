Умер фронтмен группы Crazy Town Шифти Шеллшок — автор песни „Butterfly“

Бинзер — фронтмен и один из основателей рэп-рок группы Crazy Town. Он основал ее вместе с Бретом Мазуром в Калифорнии в 1999 году. Crazy Town получила широкую известность после выхода песни „Butterfly“ в 2001 году. Бинзер — один из композиторов и авторов слов песни. В композиции использован фрагмент песни Red Hot Chili Peppers 1989 года „Pretty Little Ditty“. После выхода песня возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100, а также чарты в некоторых других странах, в том числе в Австрии, Дании и Норвегии.