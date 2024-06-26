„Хочу намыливать тебя всё ниже и ниже“: В новой книге о семье Бекхэм рассказали о „многочисленных любовницах“ Дэвида

Самый известный случай неверности Дэвида — его роман с личной помощницей Ребеккой Лус, которая рассказала, что у них были отношения, ещё в 2004 году. Она также призналась, что он изменял и ей: как-то она застала его в постели с испанской моделью Эстер Каньядас. „Я посмотрела на него с большой обидой. Я думала, что я одна такая“, — говорила Ребекка.

Том Бауэр в своей книге тоже упоминает и других любовниц. Так, модель Селин Лори рассказала, что переспала с Дэвидом в Дании в 2002 году. С футболистом она познакомилась в баре. По утверждению Селин, футболист после игр часто знакомился с девушками и проводил с ними время.

Владелица салона красоты Даниэль Хит утверждала, что встречалась с футболистом в мадридском доме Бекхэмов. Сам он эту связь отрицал.

Ещё одна любовница, австралийская модель Сара Марбек, рассказала о секс-переписке с Дэвидом. Спортсмен писал ей, что хотел бы „увидеть её обнажённой на кровати“ и фантазировал о совместном душе: „Представляю тебя в душе и хочу намыливать тебя всё ниже и ниже“. Бекхэм также рассказывал ей, что хочет „снять“ её, как героиню Джулии Робертс в фильме „Красотка“. Марбек также раскрыла, что он придумал для них кодовые имена: Питер Пен и Динь-Динь. Виктория же была Венди. Автор книги предполагает, что именно из-за слухов об этом романе Виктория ударила мужа по лицу.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У пары четверо детей — трое сыновей и дочь. Дэвид и Виктория регулярно публично признаются друг другу в любви и поддерживают имидж пары, чувства в которой не ослабевают со временем. За 25 лет брака Дэвид подарил Виктории 15 помолвочных колец — в честь их любви. В этом году семья с размахом отметила 50-летие Виктории, и Дэвид трогательно поздравил жену в соцсетях.