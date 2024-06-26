Татьяна Лазарева назвала причину развода с Шацем после 25 лет брака: „Лжи было много“

Супруги прожили в браке около 25 лет. Но зимой этого года Лазарева объявила, что они официально развелись. Как призналась актриса, причиной тому стала измена Шаца, после которой он ее оставил.

„Потому что изменил и бросил. Не выбрал друга. Больше всего мне жаль, что у меня не стало такого близкого друга. Он был самым близким для меня человеком, но друзья не врут, не обманывают“, — призналась артистка в интервью Дмитрию Гордону.

Татьяна Лазарева поделилась, что чувства к бывшему мужу у нее уже прошли. После развода их отношения очень сильно испортились. Артистка добавила, что даже не хочет продолжать общение с Шацем после многочисленной лжи.

„Я его не люблю. Правда, у нас с ним очень разладились отношения. И было много чего, о чем я, конечно, не расскажу никому, после чего я просто перестала ему полностью доверять. Все, что бы он мне ни сказал, я этому не верю, потому что лжи было слишком много за эти годы. Зачем мне такой человек?“ – добавила знаменитость.

В настоящее время Татьяна Лазарева не имеет никаких отношений. Как объяснила актриса, она наслаждается одиночеством, поэтому не хочет начинать новых романов: „Никаких мужчин я рядом с собой не представляю, потому что хочу пожить сама“.