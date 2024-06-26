Дочь Мерил Стрип совершила каминг-аут и показала свою девушку

33-летняя дочь актрисы решилась раскрыть свою ориентацию, чтобы поддержать месяц прайда. В своем Instagram Луиза опубликовала фото, на котором предстала с избранницей. Фото дочь Мерил Стрип дополнила смайликом в виде радужного флага и надписью, что „счастлива войти в Новую радостную эру“. Таким образом, Луиза сделала отсылку к статье New York Times о „Новой радостной эре лесбийской моды“.

К слову, избранницей девушки стала продюсер Анна Бланделл. Сложно сказать, сколько пара уже находится в отношениях. Однако общие снимки влюбленные начали публиковать еще с декабря прошлого года.

Что интересно, Луиза совершила каминг-аут прямо в день рождения своей звездной мамы, что заметили пользователи Сети. Впрочем, как на это отреагировала сама Мерил Стрип, неизвестно.