„Неэтично надевать такое платье на свадьбу“: Фанат пристыдил Кейли Сюкияйнен за выбор наряда на торжество подруги

Телеведущая выложила в своем аккаунте TikTok короткое видео сборов на свадьбу друзей, где она начала ролик в халате без макияжа, а закончила - с макияжем и в платье, в полном образе, готовом к свадьбе. Несмотря на множество положительных комментариев под видео, один из поклонников расстроен выбором цвета платья Кейли.

„Платье почти белое... Даже желтое платье неэтично для свадьбы“, - разочарованно говорит поклонник. Кейли отвечает со смехом: „О чем вы говорите. В реальной жизни это бледно-желтое платье, оно далеко не белое. Можете выдохнуть“.

Хотя несколько комментаторов и встали на защиту Кейли, отмечая, что на летних свадьбах в Эстонии разрешено носить светлые тона, разочарованный поклонник продолжает стоять на своем. „Курино-желтый цвет тоже не носят на свадьбе“, — добавляет он.

Другие комментаторы не видят проблем с выбором цвета, а также хвалят желтый лак для ногтей Кейли и спрашивают о ее макияже. Позже Кейли добавила видео со свадьбы, где уже более четко виден цвет платья. Это действительно великолепное желтое платье, которое заслуживает только комплиментов.