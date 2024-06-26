26.06.2024, 13:02
ФОТО | Римские каникулы в бикини и мини-юбке! Алика Милова опубликовала жаркие снимки из отпуска с новым возлюбленным(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Алика Милова поделилась в соцсетях жаркими кадрами из совместного отдыха в Италии со своим новым бойфрендом Раулем Эско. По всей видимости, это первый совместный отпуск пары.
„Поездка в Рим была отличной. Хорошая еда, хорошая компания и хорошая погода“, - написала певица под фотографиями. Среди снимков есть кадры Алики на фоне Римских достопримечательностей, в купальнике на пляже, а также фото ее нового бойфренда.
Кадры романтической поездки в Рим выложил в своем закрытом аккаунте в Instagram и Рауль Эско.