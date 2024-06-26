Шоубиз
26.06.2024, 13:02

ФОТО | Римские каникулы в бикини и мини-юбке! Алика Милова опубликовала жаркие снимки из отпуска с новым возлюбленным

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Alika Milova
Alika Milova
ФОТО: Erlend Štaub | Delfi Meedia

Певица Алика Милова поделилась в соцсетях жаркими кадрами из совместного отдыха в Италии со своим новым бойфрендом Раулем Эско. По всей видимости, это первый совместный отпуск пары.

„Поездка в Рим была отличной. Хорошая еда, хорошая компания и хорошая погода“, - написала певица под фотографиями. Среди снимков есть кадры Алики на фоне Римских достопримечательностей, в купальнике на пляже, а также фото ее нового бойфренда.

Кадры романтической поездки в Рим выложил в своем закрытом аккаунте в Instagram и Рауль Эско.

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