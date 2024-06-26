ВИДЕО | „Впервые в жизни такое случилось на сцене!“ Концерт скандальной Сильвии Ильвес принял неожиданный оборот

„Впервые в жизни такое случилось на сцене!“ - поделилась Сильвия в социальных сетях. В начале концерта произошло неожиданное. „Я исполняла песню Лорин „Euphoria“, как вдруг на смычке порвались все волосы“, - описывает случившееся Сильвия.

Концерт в честь Яанова дня проходил в прекрасном саду, куда пришли 300 человек, чтобы послушать Сильвию. К сожалению, у Сильвии не было с собой запасного смычка, но на концерте собралась замечательная публика, которая тут же пришла ей на помощь.