26.06.2024, 17:00
ВИДЕО | „Впервые в жизни такое случилось на сцене!“ Концерт скандальной Сильвии Ильвес принял неожиданный оборот
ФОТО: | Delfi Meedia
В Яанов день во время выступления с Сильвией Ильвес произошел неожиданный инцидент, но в итоге она даже осталась этому благодарна.
„Впервые в жизни такое случилось на сцене!“ - поделилась Сильвия в социальных сетях. В начале концерта произошло неожиданное. „Я исполняла песню Лорин „Euphoria“, как вдруг на смычке порвались все волосы“, - описывает случившееся Сильвия.
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