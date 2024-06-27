ПОДКАСТ | „Двойное проникновение – просто бомба!“ Сколько в Эстонии можно заработать на порно?
После небольшого перерыва подкаст „Поехали ко мне“ начинает новый сезон, который обещает стать еще сочнее и еще интереснее! Герой первого эпизода вас точно не оставит равнодушными.
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В первом эпизоде второго сезона подкаста „Поехали ко мне“ мы поговорили с самым настощим эстонским порноактером. Днем он брутальный каскадер, тренер, актер озвучивания и владелец продакшн-студии, а вечером - покладистый сабмиссив.
Константин не только откровенно рассказал о том, как пришел в профессию, сколько можно заработать на съемке домашнего порно и какие лайфхаки он использует в своем мастерстве, но еще и умудрился поставить ведущую в неловкое положение.
„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов.
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