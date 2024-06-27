ВИДЕО | Завидное достижение! Стендап-комик из Эстонии покоряет шоу-бизнес в США

„Kill Tony“ - это пользующийся огромным успехом и выходящий в прямом эфире подкаст, сочетающий комедию и импровизированное выступление. Его создали и ведут известные американские комики Тони Хинчклифф и Брайан Редбан. Подкаст популярен благодаря своему уникальному формату, в котором как начинающие, так и опытные комики могут выступить с одноминутным стендапом в стиле открытого микрофона.

Комиков, которые принимают участие в каждом эпизоде „Kill Tony“, часто называют постоянными гостями. Это комики, которые регулярно появляются на шоу, выступая со своими стендап-выступлениями и участвуя в дискуссиях с ведущими и гостями. Они привносят в шоу преемственность и знакомый элемент, что помогает зрителям и слушателям установить более глубокую связь с шоу, видя уже знакомых комиков. Теперь одним из них стал и Ари Матти Мустонен.