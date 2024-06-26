Эдди Мерфи подтвердил старт производства нового „Шрека“

Эдди Мерфи сообщил, что 5-я часть франшизы „Шрек“ скоро выйдет на экраны! 63-летний Мерфи также подтвердил спин-офф „Осел“.

„Мы начали делать „Шрека“ шесть месяцев назад“, — сказал Мерфи. — „Итак, Шрек возвращается! Мы снимаем еще одного Шрека и фильм об Осле“.

Мерфи озвучил верного осла-помощника во всех четырех фильмах о Шреке. Любимая фанатами по всему миру франшиза началась в 2001 году со „Шрека“. Он породил три сиквела — „Шрек 2“ 2004 года, „Шрек 3“ 2007 года и „Шрек навсегда“ 2010 года. Сейчас в производстве находится пятый фильм серии. Что касается спин-оффа „Осел“, Мерфи поведал, что он расскажет именно об Осле, его жене и детях, а не о самом Шреке.

В первом фильме Шрек смог спасти Фиону из заброшенного замка, охраняемого Драконихой, когда Осел отвлек ее своим обаянием. Осел был также очарован Драконихой, в конце концов они поженились, и у них родились дети.

„Я люблю Шрека“, — признался Мерфи.

Повторить свою культовую роль озвучки было для Мерфи легким решением. В январе прошлого года комик заявил, что он рад и готов вернуть на экраны всеми любимого благородного скакуна.