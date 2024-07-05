Письмо Эйнштейна Рузвельту выставили на аукцион за 4 млн долларов

В письме физик-теоретик предупреждал, что немецкое правительство активно поддерживает ядерные исследования и может создать „чрезвычайно мощные бомбы“, подобные тем, что в итоге были применены США в конце Второй мировой войны.

Эйнштейн призвал правительство США сделать то же самое. В ответ Рузвельт сформировал комитет, который стал предшественником возглавляемого Робертом Оппенгеймером Манхэттенского проекта, создавшего бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в Японии, положив конец Второй мировой войне и начав ядерную эру.

Письмо, которое ученый отправил президенту, хранится в Президентской библиотеке и музее Рузвельта в Гайд-парке, Нью-Йорк. Но вторая версия — подписанная и чуть более короткая — продается на аукционе в качестве наследства покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена.