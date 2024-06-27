Сын Майкла Джексона трогательно почтил его память в 15-ю годовщину смерти

25 июня минуло 15 лет со дня трагической кончины Майкла Джексона - знаменитого певца не стало в 2009 году. По случаю памятной даты на связь с поклонниками вышел его старший сын Принс, опубликовавший в соцсетях трогательное обращение к покойному родителю. Публикацию молодой человек сопроводил архивным видео с одного из выступлений Джексона.

„Скучаю по тебе, папаша, - признался он. - С тобой мир был лучше“.

У Принса также есть 26-летняя сестра Пэрис и 22-летний брат Бланкет, которые, как и он, в данный момент лишены возможности вывести средства из трастового фонда певца из-за продолжающихся проблем с налоговой службой. Принс и Пэрис родились, когда Майкл был женат на медсестре Дебби Роу. Бланкет же родился от суррогатной матери позднее, в 2002 году.

А в марте этого года все трое наследников поп-короля воссоединились на ковровой дорожке в лондонском Театре принца Эдуарда. Тогда они побывали на премьере нового мюзикла и активно позировали фотографам вместе.

Также в производстве сейчас находится байопик о жизни Джексона, на съемочной площадке которого недавно был замечен и Принс. Главную роль — самого Майкла — в картине исполняет двоюродный брат Принса, Пэрис и Бланкета Джафар Джексон.

„Наблюдать, как ты выступаешь и стараешься, — это самое впечатляющее, что я когда-либо видел“, - прокомментировал он работу родственника.

Напомним, что Майкл Джексон скончался в возрасте 50-ти лет. Похороны певца состоялись в Лос-Анджелесе 7 июля 2009 года.