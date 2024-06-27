Эстонский радиоведущий признался, что пользовался Ozempic: „Есть люди, на которых препарат не действует вообще“

Самыми популярными препаратами для похудения в последнее время стали Ozempic и Wegony, выпускаемые компанией Novo Nordisk, а также Mounjaro, производимый компанией Eli Lilly. По данным исследования, опубликованного в Америке, каждый восьмой американец пробовал эти препараты. Большинство из этих препаратов предназначены для людей с диабетом, который в сочетании с правильной диетой и физическими упражнениями может помочь повысить уровень сахара в крови. Кроме того, они помогают похудеть, поэтому их используют с таким энтузиазмом.

В среду утром радиоведущие Star FM Пилле Минев, Андрес Пуусепп и Маргит Тали говорили о препаратах для похудения и об Оземпик в том числе. В какой-то момент трио пришло к выводу, что есть люди, на которых Ozempic не действует вообще или действует неэффективно, и с этим препаратом они не худеют. „В том числе и я“, - прокомментировал ситуацию Пуусепп, к удивлению своих коллег по шоу.

„Не буду отрицать, что я пробовал. Сбросил с ним пять килограммов“, - рассказал Пуусепп в радиоэфире. Поскольку препарат не помог ему похудеть, он привлек внимание врачей. „Поэтому они начали тщательно меня обследовать, и в результате мне придется сделать операцию“, - рассказал Пуусепп о серьезной проблеме со здоровьем. В понедельник ему предстоит операция, и поэтому он на некоторое время отстранится от работы на радио. „Вот такие вещи стали известны благодаря Ozempic“, - добавил радиоведущий.

В прошлом Пуусепп также занимался вопросом потери веса. Он не ставил перед собой такой цели, но вес начал уходить, когда он готовился к гонке Ironman 70.3 в феврале 2022 года, о чем он тогда рассказал изданию Kroonika. Начало было далеко не радужным - несмотря на годы диет, Андрес имел большой лишний вес. „Я всегда думал, что это будет сложный процесс. Что скрывать, на первом медицинском осмотре он весил 127,5 килограмма. К счастью, вокруг меня суперпрофессионалы, и все идет гладко, чтобы я не перетруждал свое тело. И если я смогу это сделать, то смогут все“, - полон энтузиазма Андрес.