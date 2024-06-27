Эстонский радиоведущий признался, что пользовался Ozempic: „Есть люди, на которых препарат не действует вообще“
Во всем мире все большую популярность приобретают различные препараты для похудения, в том числе печально известный Ozempic, который обычно используется людьми с диабетом, но также является эффективным средством для снижения веса. Андрес Пуусепп, ведущий утренней программы на радио Star FM, признался, что пользовался этим препаратом, но не добился особого успеха. Вместо успеха, на который он рассчитывал, Андрес обнаружил серьезные проблемы со здоровьем.
Самыми популярными препаратами для похудения в последнее время стали Ozempic и Wegony, выпускаемые компанией Novo Nordisk, а также Mounjaro, производимый компанией Eli Lilly. По данным исследования, опубликованного в Америке, каждый восьмой американец пробовал эти препараты. Большинство из этих препаратов предназначены для людей с диабетом, который в сочетании с правильной диетой и физическими упражнениями может помочь повысить уровень сахара в крови. Кроме того, они помогают похудеть, поэтому их используют с таким энтузиазмом.
В среду утром радиоведущие Star FM Пилле Минев, Андрес Пуусепп и Маргит Тали говорили о препаратах для похудения и об Оземпик в том числе. В какой-то момент трио пришло к выводу, что есть люди, на которых Ozempic не действует вообще или действует неэффективно, и с этим препаратом они не худеют. „В том числе и я“, - прокомментировал ситуацию Пуусепп, к удивлению своих коллег по шоу.
„Не буду отрицать, что я пробовал. Сбросил с ним пять килограммов“, - рассказал Пуусепп в радиоэфире. Поскольку препарат не помог ему похудеть, он привлек внимание врачей. „Поэтому они начали тщательно меня обследовать, и в результате мне придется сделать операцию“, - рассказал Пуусепп о серьезной проблеме со здоровьем. В понедельник ему предстоит операция, и поэтому он на некоторое время отстранится от работы на радио. „Вот такие вещи стали известны благодаря Ozempic“, - добавил радиоведущий.
В прошлом Пуусепп также занимался вопросом потери веса. Он не ставил перед собой такой цели, но вес начал уходить, когда он готовился к гонке Ironman 70.3 в феврале 2022 года, о чем он тогда рассказал изданию Kroonika. Начало было далеко не радужным - несмотря на годы диет, Андрес имел большой лишний вес. „Я всегда думал, что это будет сложный процесс. Что скрывать, на первом медицинском осмотре он весил 127,5 килограмма. К счастью, вокруг меня суперпрофессионалы, и все идет гладко, чтобы я не перетруждал свое тело. И если я смогу это сделать, то смогут все“, - полон энтузиазма Андрес.