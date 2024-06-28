Неожиданно: дом принцессы Дианы не достанется её сыновьям

Причина, по которой Гарри и Уильям не могут получить дом матери, состоит в законе первородства по мужской линии, все еще действующего в Британии. Это означает, что наследником состояния и имущества автоматически становится старший из детей мужского рода, имеющихся у владельца. Так что после смерти отца Дианы этот дом унаследовала не она, а ее младший брат Чарльз. А когда его не станет, поместье и особняк перейдут к его старшему сыну — Луи. Он же станет наследником графского титула Спенсеров.

Любопытно, что о Луи известно на удивление мало. Ему 30 лет, он родился в Лондоне, его мамой стала первая из трех жен Чарльза. Однако после развода родителей он переехал с мамой в Кейптаун, где и вырос. В Британию Луи вернулся уже почти взрослым, поступив в Эдинбургский университет, в котором учились и Миддлтон с принцем Уильямом. А после университета британский аристократ выбрал для себя неожиданную профессию - он захотел стать актером. Он окончил актерскую школу в Чизвике, однако особой карьеры пока не сделал. Хотя его старшая сестра Китти, племянница Дианы, утверждает, будто он „очень талантлив“.

Что же касается Уильяма и Гарри, то им, конечно, очень горько, что особняк достанется другому человеку, ведь это — родной дом их матери. А главное, на территории поместья и похоронена Диана — в мавзолее, расположенном на острове посреди озера. Так что в будущем братьям придется просить разрешения у Луи, чтобы посетить ее могилу. Единственный позитивный момент в этой истории состоит в том, что братьям, которые, как известно, находятся в весьма напряженных отношениях, не придется конфликтовать еще и из-за претензий на дом Дианы.