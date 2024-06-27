Теперь и у Эстонии будет слово при раздаче „Оскаров“! Эстонский режиссер стал членом Американской киноакадемии

Пикков будет членом секции анимации и короткометражного кино Американской киноакадемии, а в список его обязанностей входит также отбор на премию „Оскар“ за лучший иностранный фильм, сообщает Эстонский институт кино.

„Эстонская анимация - известный во всем мире бренд, и в последние годы ряд эстонских короткометражных анимационных фильмов - „Sierra“ Сандера Йона, „Koerkorter“ Прийта Тендера и „Eeva“ Мортена Чинакова и Люсии Мрзляк - попали в шорт-лист премии „Оскар“. Так что это лишь вопрос времени, когда самая желанная золотая статуэтка в мире кино достанется Эстонии“, - говорит Пикков.